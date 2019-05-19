На Хмельниччині внаслідок негоди знеструмлено 71 населений пункт

У Хмельницькій області в результаті негоди залишається знеструмленими 71 населений пункт. Як повідомили в ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, 18 травня в Хмельницькій вирувала негода.

«В результаті спрацювання автоматичних систем захисту електромереж та електророзподільного обладнання було знеструмлено 71 населений пункт у 12 районах області», - йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок негоди були підтоплені вулиці, подвір'я та підвальні приміщення приватних домогосподарств. За минулу добу рятувальники відкачали воду з підвальних приміщень, подвір'їв 96 приватних домоволодінь. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

1Такж рятувальники наголошують, що 19 травня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями 16 травня на 08:00.