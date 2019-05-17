Сильні дощі затопили шість районів у Рівненській області

Через сильні опади шість районів Рівненської області виявилися підтопленими

Впродовж ночі з 16 на 17 травня у Рівненській області йшли рясні дощі. Через велику кількість опадів найбільш підтопленими виявилися чотири райони області – Рокитнівський, Сарненський, Березнівський та Зарічненський, повідомив речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Мельник місцевому виданню «Рівне вечірнє».

Як уточнила прес-служба рівненських рятувальників, підтоплення у Рокитнівському районі сталося через підняття води у річці Льва, тоді як Сарненський, Дубровицький, Зарічненський, Березнівський та Володимирецький райони підтопив підйом ґрунтових вод.

Точної або приблизної кількості підтоплених будинків рятувальники не повідомили, але зазначили, що станом на 10:00 п’ятниці, 17 травня роботи з ліквідації негоди тривають.

Фото ГУ ДСНС у Рівненській області і з Facebook Миколи Драганчука

«Для допомоги населенню по відкачуванню дощової води було залучено майже 50 рятувальників, 7 одиниць спеціальної техніки та 10 мотопомп», – сказано у повідомленні управління ДСНС у Рівненській області.

Нагадаємо, увечері 15 травня сильна злива затопила понад 300 житлових будинків в Івано-Франківській області.