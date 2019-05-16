У Львові та області синоптики прогнозують дощі та грози до кінця тижня

Синоптики прогнозують дощову погоду до кінця тижня

По місту Львову та області у другій половині дня зі збереженням до кінця доби четверга, 16 травня, очікуються місцями значні дощі. У п’ятницю, 17 травня, вночі та вранці подекуди очікується туман, видимістю 200 — 500 м, вдень — грози, місцями град. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«17 травня погоду Львівщини обумовить південно-східна частина циклону з центром над Польщею. Збережеться хмарна погода. Подекуди дощитиме. Місцями грози, вдень ймовірний град. Вранці видимість погіршуватиме туман. Вітер південно-східної чверті, слабкий. Нічна температура становитиме 8 – 13° , денна 20 – 25° тепла», – повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

«Під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Під час грози потрібно уникати відкритої місцевості та води, бо вода — відмінний провідник струму, а блискавка, як правило, б’є по найвищому об’єкту на своєму шляху. Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті — сховайтеся у магазини, під’їзд тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі, тільки закрийте вікна. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає в найвищі з них — дуби, тополі, сосни», — застерігає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у вихідні дощова погода у Львові та області збережеться. В суботу, 18 травня, і в неділю, 19 травня у західних та південних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території країни — без істотних опадів. Температура вночі 7-13°, вдень 17-23°.

Як зазначили у прес-службі ЛМР, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.