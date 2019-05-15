Синоптики розповіли про погоду в Україні до кінця тижня

У середу,15 травня, у західних, північних та Вінницькій областях буде хмарна погода з проясненнями і пройдуть короткочасні дощі, місцями – з грозами; на решті території країни опадів не буде, повідомив «Укрінформ» з посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер у середу буде переважно південно-східним, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25° тепла, у східних та більшості південних областей до 28°, на заході країни 17-22° тепла.

Згідно з прогнозом, у четвер, 16 травня в західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях, 17 травня на Правобережжі хмарно з проясненнями, невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, в Карпатах та на Закарпатті значні дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 21-26° (16 травня в західних областях 16-21°), у більшості південних, 16 травня й у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 25-30°.

В суботу, 18 травня, і в неділю, 19 травня у західних та південних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 7-13°, вдень 17-23°.