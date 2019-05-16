Сильна злива затопила понад 300 житлових будинків на Прикарпатті

Станом на ранок четверга, 16 травня, підтопленими залишалися 126 домогосподарств

СуспільствоВолодимир Пиріг, 16 травня13580

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Сильна злива затопила понад 300 житлових будинків на Прикарпатті
фото ГУ ДСНС в Івано-Франківської області
Через підтоплення рівень води в деяких будинках сягав одного метра

У період з 19:00 до 22:00 у середу, 15 травня, в Івано-Франківській області внаслідок випадання сильного дощу стічні води підтопили дві адмінбудівлі, близько 330 житлових будинків з подвір’ями і 5 ділянок автомобільних доріг.

Найбільше постраждало село Ямниця Тисменицького району, де суттєво піднялася вода в річці Павлівка. Там рівень води в будинках коливався від 20 сантиметрів до одного метра. Однак на ранок четверга рівень води в Павлівці стабілізувався.

За повідомленням рятувальників, станом на 6:00 16 травня залишалися підтопленими 126 житлових будинків з подвір’ями. Також рятувальники евакуювали з двох будівель чотирьох людей, а ще чотирьох людей рятувальники евакуювали з підтоплених транспортних засобів.

Фото ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди, розмір завданих збитків встановлюється.

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