Держгеокадастр виставив на продаж спеціальний дозвіл на користування родовищем гіпсу поблизу села Кудринці Хмельницької області. За результатами аукціону, проведеного 16 січня, право наступні 20 років видобувати корисну копалину отримало Кам’янець-Подільське акціонерне товариство «Гіпсовик», яке запропонувало 5,4 млн грн.

Аукціон з продажу спецдозволу на користування Кудринецьким родовищем відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у четвер, 16 грудня. Початкова ціна лоту становила 5 322 805 грн. За право найближчі 20 років видобувати гіпс змагалися приватне підприємство «Пріоритет» і Кам’янець-Подільське акціонерне товариство «Гіпсовик». Переможною у третьому раунді стала ставка останнього товариства, яке запропонувало 5,4 млн грн.

Зауважимо, що поклади корисних копалин розташовані в трьох кілометрах від села Кудринці в Кам'янець-Подільському районі, на лівобережному схилі ріки Збруч. У технічній документації йдеться, що річна продуктивність карʼєру складає 66,7 тис. тонн гіпсу.

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Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, переможець аукціону Кам’янець-Подільське акціонерне товариство «Гіпсовик» зареєстроване у 1996 році й спеціалізується на виробництві вапна та гіпсових сумішей, а також добуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Бенефіціарним власником та управляючим справами «Гіпсовика» є Володимир Постовий.