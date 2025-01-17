На Хмельниччині за 5,4 млн грн продали з аукціону спецдозвіл на видобуток гіпсу
Кам’янець-Подільське акціонерне товариство «Гіпсовик» отримало спецдозвіл на 20 років
Держгеокадастр виставив на продаж спеціальний дозвіл на користування родовищем гіпсу поблизу села Кудринці Хмельницької області. За результатами аукціону, проведеного 16 січня, право наступні 20 років видобувати корисну копалину отримало Кам’янець-Подільське акціонерне товариство «Гіпсовик», яке запропонувало 5,4 млн грн.
Аукціон з продажу спецдозволу на користування Кудринецьким родовищем відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у четвер, 16 грудня. Початкова ціна лоту становила 5 322 805 грн. За право найближчі 20 років видобувати гіпс змагалися приватне підприємство «Пріоритет» і Кам’янець-Подільське акціонерне товариство «Гіпсовик». Переможною у третьому раунді стала ставка останнього товариства, яке запропонувало 5,4 млн грн.
Зауважимо, що поклади корисних копалин розташовані в трьох кілометрах від села Кудринці в Кам'янець-Подільському районі, на лівобережному схилі ріки Збруч. У технічній документації йдеться, що річна продуктивність карʼєру складає 66,7 тис. тонн гіпсу.
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Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, переможець аукціону Кам’янець-Подільське акціонерне товариство «Гіпсовик» зареєстроване у 1996 році й спеціалізується на виробництві вапна та гіпсових сумішей, а також добуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Бенефіціарним власником та управляючим справами «Гіпсовика» є Володимир Постовий.