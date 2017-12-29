На Івано-Франківщині батько впродовж року ґвалтував 14-річну доньку

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 10:4916311

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У поліцію Івано-Франківській області звернулася мати неповнолітньої, жителька обласного центру, запідозривши, що її чоловік вступає у статеві зносини з їхньою 14-річною донькою. Про це повідомив журналістам начальник ГУНП в області полковник поліції Віктор Шкутов, пише місцеве видання «Вікна».

«Під час розпочатого кримінального провадження ми провели відповідні негласні слідчі дії і цей факт нами було встановлено і задокументовано. Про родину хочу сказати, що це благополучна сім'я, у шлюбі проживають 15 років, батьки працюють, з відповідним достатком, на профілактичних обліках в правоохоронних органах не перебували, до відповідальності не притягувалися», – розповів на брифінгу голова обласної поліції.

За його словами, зовні це звичайна сім'я, в якій двоє неповнолітніх дітей - хлопчик і дівчинка. За словами потерпілої, ці стосунки тривають близько року. Тілесних ушкоджень батько дитині не завдавав, але морально і психологічно тиснув на дочку. Мати запідозрила що щось негаразд через поведінку дочки.

Відео «Вікна»

З потерпілою зараз спілкуються психологи. У кримінальному провадженні призначено низку експертиз. Провина підозрюваного підтверджується протоколом огляду місця події, свідченнями потерпілої та свідка.

Підозрюваного затримали за ст. 208 КПК України і він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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