Через зламану ручку мати побила свою доньку до струсу мозку

Миколаївський районний суд Львівської області засудив до 240 годин громадських робіт матір, яка побила свою малолітню доньку. Як йдеться у вироку суду, оприлюдненому у Єдиному реєстрі судових рішень, жінка вчинила конфлікт з донькою через те, що дитина зламала кулькову ручку.

Як зазначено у вироку, інцидент трапився 4 травня 2017 року у селі Грусятичі, що у Жидачівському районі. У одному з будинків на вул. Центральній матір почала конфлікт із свою малолітньою донькою через те, що дитина зламала кулькову ручку. Жінка почала бити дитину руками, а також вдарила її головою об стіну, унаслідок цього у дівчинки діагностували струс головного мозку та чотири синці на обличчі. У вироку суду не вказано вік дитини, однак згідно з законодавством малолітньою вважається дитина, що не досягла 14 років.

Під час судового засідання жінка визнала свою провину та просила суд її суворо не карати. Дії жінки кваліфікували за ч.2 ст.125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження), відтак її засудили до 240 годин громадських робіт.

Додамо, що у 2013 році цю жінку уже судили за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Її засудили до п’яти років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у два роки.