Аварійний пішохідний міст через річку Прут

Міністерство юстиції виставило на продаж пішохідний міст через річку Прут у Яремчі Івано-Франківської області. Про це йдеться на сайті Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Стартова вартість моста становить понад 677 тис. грн. Аукціон відбудеться 15 серпня. Яремчанська міська рада у четвер, 10 серпня, повідомила, що міст з 2007 року перебуває у приватній власності.

«Лот продається на підставі постанови про опис та арешт майна боржника. Цей аукціон, як і зміна власника "моста", жодним чином не може вплинути на користування мостом над водоспадом, автомобільно-пішохідним мостом чи прогулянковим маршрутом уздовж річки, але у випадку успішних торгів ми зможемо вимагати у власника привести споруду до відповідного вигляду чи демонтувати її», – запевнили у міській раді.

Міст розташовується за адресою Дачна, 6 у Яремчі (Фото СЕТАМ)

Міст розташований поряд із водоспадом Пробій, сувенірним ринком та діючим мостом через річку Прут. На фото, які опублікували на СЕТАМ, видно, що міст перебуває в аварійному стані. Його площа становить 54,4 м². Наразі заявку на участь у торгах подав один учасник. У Яремчанській міській раді зазначили, що від нього зберігся лише каркас. Відтак міст не використовують як переправу через річку, а замість нього збудували новий, яким зараз користуються містяни та туристи.

Зазначимо, що аукціон з продажу моста відбувається вдруге. Його вартість спочатку становила майже 800 тис. грн.

Додамо, що на СЕТАМ зберігачем моста вказаний 59-річний Віктор Вінтоняк. Підприємець є директором і засновником фінансової компанії «Декра».