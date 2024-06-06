«Епіцентр» збудує заправку за приблизно 36 км від Києва

У селищі Калинівка, що за 36 кілометрів від Києва, мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» почала будувати свою першу АЗС. Станція буде на території, де розташований логістичний центр «Калинівка», митний термінал та завод з виробництва керамічної плитки й керамограніту. Про будівництво АЗС повідомив сайт «НафтоРинок», який має у розпорядженні копію дозвільної документації.

Загальна площа ділянки, на якій збудують АЗС, становить 0,3 га. На заправній станції продаватимуть дизпальне та бензин марок А-95+ та А-95, зберігатимуть паливо у двох підземних резервуарах об'ємом 100 м³. Річний об’єм нафтопродуктів, який надаватиме станція, складатиме до 10,5 м³. Також на території АЗС буде резервуар для зберігання рідини AdBlue, працюватиме магазин та кафе швидкого харчування.

Зазначимо, що згідно з кадастровою картою, оціночна вартість ділянки, де буде АЗС, становить приблизно 430 тис. грн. «Епіцентр» орендує земельну ділянку на Залізничній, 160 у Калинівської селищної ради з 2014 року.

Додамо, що компанії Галини та Олександра Герег «Епіцентр», станом на червень 2024 року, належать 72 об'єктів під марками «Епіцентр» та «Нова Лінія». Торік «Епіцентр» відкрив ТЦ у Львові площею 90 тис. м² та Києві площею 30 тис. м².