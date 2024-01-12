Директор гіпермаркета «Галактика» в окупованій Макіївці (раніше «Епіцентр») Геннадій Гальчук у 2023 році став депутатом від «Єдіной Росії» у Макіївці

В Офісі генпрокурора не бачать порушень у діях народного депутата України Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги, компанії яких 8 років видавали заробітну плату управителю «Епіцентрів» на Донеччині російському колаборанту Геннадію Гальчуку. Про це йдеться у відповіді прокуратури на заяву екс-нардепа Верховної Ради Юрія Левченка, інформують журналісти проекту «Схеми».

Наприкінці 2023 року журналісти опублікували розслідування про те, що Геннадій Гальчук, який був директором гіпермаркету «Епіцентр» у Макіївці, після окупації окремих районів Донецької та Луганської областей у 2014 році залишився на окупованій частині Донеччини. Під окупацією гіпермаркети отримали нову назву – «Галактика», залишивши решту оздоблення, корпоративні кольори незмінними і такими ж упізнаваним. Протягом 9 років ці магазини вважаються вкраденими.

Крім того, у вересні 2023 року унаслідок псевдовиборів на окупованих територіях Гальчук став депутатом від провладної партії «Єдіная Рассія» у міській раді Макіївки. Натомість за даними журналістів усі 8 років він отримував зарплату від компаній «Епіцентр» і «Нова лінія», якими володіють народний депутат України Олександр Герега та його дружина Галина Герега.

Загалом компанії виплатили Гальчуку зарплату у майже 1,5 млн грн. При цьому згідно із зарплатними відомостями Геннадія Гальчука, він продовжував платити податки до українського бюджету, перебуваючи в окупації.

У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення Левченко на підставі фактів, викладених у розслідуванні журналістів просив розпочати досудове розслідування за ч.1 та ч.4 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність – провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території).

У відповідь Офісу генпрокурора 28 грудня надіслав відповідь, у якій йдеться, що «заява не містить об’єктивних фактичних даних, які б достовірно свідчили про наявність ознак кримінальних правопорушень у діях народного депутата України» і «підстав для внесення відомостей до ЄРДР немає».

На запитання від журналістів щодо нарахувань зарплат проросійському колаборанту Олександр Герега не відповів, як і головний офіс «Епіцентру». Також проігнорував запит розслідувачів і сам Геннадій Гальчук.