25 травня росіяни вдарили по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові авіабомбами

Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 млн грн родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Також фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.

«Родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру отримають по 1 млн грн. Всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, Епіцентр виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років. Всім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію», – йдеться в повідомленні компанії 27 травня.

У суботу, 25 травня, росіяни вдарили по гіпермаркету мережі «Епіцентр» у Харкові авіабомбами УМПБ Д-30. Станом на понеділок, за інформацією Харківської обласної прокуратури, кількість загиблих зросла до 17 людей, поранених – 45 осіб, а безвісти зниклими вважаються п’ятеро.

Серед загиблих є щонайменше двоє співробітників компанії «Епіцентр», ще вісім вважаються зниклими безвісти. Також невідома доля чотирьох промоутерів, які працювали в торговому залі.