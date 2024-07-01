Внаслідок ракетного удару на Київщині пошкоджень зазнала будівля ДСНС

Ввечері у неділю, 30 червня, та у ніч на понеділок, 1 липня, російські окупанти завдали чергової ракетної атаки по українських містах. Ціллю окупантів цього разу були Київ та Дніпро. Хоч влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, проте внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, супермаркет та будівля пожежно-рятувального підрозділу ДСНС.

Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, якого цитує пресслужба КОВА, внаслідок ракетної атаки у Київській області постраждало 3 людей, одна із яких – дитина.

«Внаслідок вчорашньої (30 червня. – Ред.) ракетної атаки на Київщині постраждало 3 осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу», – повідомив він.

За словами посадовця, внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автомобілі та мотоцикл.

Також внаслідок ракетного удару на Київщині пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу. Там вибуховою хвилею було вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелі. Співробітники ДСНС в момент удару перебували в укритті, а тому ніхто з них не постраждав, розповіли у пресслужбі ДСНС.

Натомість у Дніпрі у ніч на понеділок, близько 2:00, пролунали вибухи внаслідок обстрілу міста балістикою. Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, семеро людей, серед яких 15-річний хлопець, отримали поранення. Одну жінку госпіталізували, інші лікуватимуться амбулаторно.

У районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформацію про масштаби руйнувань наразі уточнюють.

Нагадаємо, напередодні ввечері повідомлялося, що уламки російської ракети спричинили пожежу у київській багатоповерхівці. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро жінок

Також російські окупанти атакували термінал «Нової пошти» у центрі Харкова. Внаслідок атаки керованою авіабомбою загинув працівник поштового відділення, ще дев’ятеро людей, у тому числі восьмимісячне немовля, дістали поранення.