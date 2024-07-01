Обмеження діє лише на польсько-українському кордоні, в той час, як інші пункти пропуску працюють у звичайному режимі

З понеділка, 1 липня, Польща призупинила пропуск на в'їзд/виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

Це обмеження діє виключно на польсько-українському кордоні. Водночас інші пункти пропуску працюють у звичайному режимі.

Мова йде про дозвіл (книжку) ЄКМТ – багатосторонній дозвіл, що видається перевізнику і дозволяє йому вільно працювати та їздити в межах 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

Тим часом заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив, що українським перевізникам не потрібні жодні дозволи на двосторонні перевезення, тому що 20 червня набула чинності угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС. Ця угода скасувала необхідність для українських перевізників мати такі дозволи.

«Щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею. Точніше з вимогою митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв. Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно», – написав він у Facebook.

За його словами, перехідний період підписаної 20 червня угоди, діє до 10 липня і дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення угоди між Україною та Євросоюзом.

Відтак, як стверджує посадовець, наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони.

«Ми звернулись до міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою», – зазначив Деркач.

Він також розповів, українська сторона повідомила Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. За його словами, ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на цю проблему.