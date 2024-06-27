УЗ планує підвищити обсяг перевезень через українсько-польські прикордонні переходи

Управління залізничного транспорту Польщі видало ліцензію на виконання залізничних вантажоперевезень дочірній компанії «Укрзалізниці» Ukrainian Railways Cargo Poland. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у четвер, 27 червня.

«Продовжуємо системно працювати над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг. Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс», – сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Лященко розповів, що УЗ вже працює над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів. Заплановано, що Ukrainian Railways Cargo Poland на початку своєї роботи планує підвищити обсяг перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.

«Таким чином польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями. Окрім того, компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею», – повідомив Лященко.

Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.

До слова, ZAXID.NET повідомляв, що у 2024 році стартує будівництво євроколії Мостиська – Скнилів, який забезпечить залізничне сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною. Будівництво євроколії профінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зазначається, що завдяки новому сполученню станція «Скнилів» стане міжнародним залізничним хабом.

Як повідомлялось, у листопаді 2023 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та «Укрзалізниця» підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає фінансування проєкту євроколії американськими партнерами. На цей проєкт США виділять 225 млн доларів.

Додамо, що у березні 2023 року «Укрзалізниця» анонсувала будівництво низки євроколій до кордону. Торік проклали євроколію до Рави-Руської, що дозволило запустити прямий потяг зі Львова до Варшави.