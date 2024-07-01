Віталій Провозін очолював Будинок офіцерів близько 20 років

У неділю, 30 червня, на 61 році життя трагічно загинув начальник Львівського будинку офіцерів, полковник Віталій Провозін, який очолював заклад близько 20 років.

«Ще в суботу бачилися з керівником 58-го Будинку офіцерів у Львові полковником Віталієм Провозіном на храмовому празнику в Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла, а вчора пана Віталія не стало. Ще стільки планував, стільки жартував і знову запрошував до Будинку офіцерів», – повідомив у понеділок, 1 липня, заступник голови Львівської облради Юрій Холод.

Про трагічну загибель Віталія Провозіна повідомив і начальник Академії сухопрутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

«З глибоким сумом отримав звістку про трагічну загибель начальника 58-го Львівського будинку офіцерів, полковника Віталія Провозіна. Наша велика гарнізонна родина втратила відданого офіцера, справжнього патріота та світлу людину», – йдеться в повідомленні Петра Ткачука.

За даними ZAXID.NET, Віталій Провозін потонув під час купання поблизу Львова.

Полковник Віталій Провозін близько 20 років очолював Львівський будинок офіцерів, займався волонтерством, організував чимало поїздок творчих колективів до військових у зону бойових дій. Віталій Провозін активно захищав Будинок офіцерів, коли кілька років тому Міноборони мало намір виставити будівлю на приватизацію.