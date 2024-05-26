У приміщенні гіпермаркету могло перебувати до 200 людей

Внаслідок російського удару по харківському будівельному гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня загинули 14 людей, ще семеро вважаються зниклими безвісти. Начальник ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов показав момент влучання російської ракети у торговельний центр, над вивченням якого працюють правоохоронці.

«Вже тринадцять загиблих. Тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК», – повідомив Сергій Болвінов.

На відео, оприлюдненому начальником ГУНП, видно, як працівники одного з відділу гіпермаркету перебували на робочих місцях на не підозрюють про удар. За кілька секунд камера фіксує сильний удар та вибух у приміщенні «Епіцентру».

За словами Сергія Болвінова, відео з камери спостереження ретельно досліджують правоохоронці. Наразі триває збір зразків ДНК родичів зниклих безвісти та тих, особи кого неможливо встановити.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російського удару по «Епіцентру» загинули 14 людей. Ще 43 людини постраждали.

Нагадаємо, приблизно о 16:00 25 травня російські окупанти атакували двома керованими авіабомбами будівельний гіпермаркет. На місці влучання виникла пожежа на площі 10 тис. м², яку ліквідували аж 26 травня. У приміщенні могли перебувати до 200 людей.