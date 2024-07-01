Військова база США «Patch Barracks» в німецькому Штутгарті, де розташована штаб-квартира європейського командування США

На кількох військових базах США, які розташовані у Європі, було запроваджено стан підвищеної готовності через побоювання щодо імовірних терористичних атак на військовий персонал або об’єкти інфраструктури. Про рішення військового командування ввечері у неділю, 30 червня, повідомив телеканал CNN.

Співрозмовники журналістів з-поміж офіційного командування розповіли, що 30 червня бази, включно з гарнізоном армії США у Штутгарті, де розташована штаб-квартира командування США в Європі, підвищили рівень тривоги до стану захисту сил «Чарлі». Його застосовують у випадках, коли інцидент або отримана розвідкою інформація вказують на високу імовірність теракту стосовно персоналу чи об’єктів США.

За словами співрозмовника CNN, який перебуває на одній із таких військових баз у Європі, такого рівня загрози не бачили щонайменше десять років. На його думку, запровадження стану захисту «Чарлі» вказує на те, що розвідка отримала інформацію про активну потенційну загрозу.

Наразі журналістам невідомі деталі розвідувальних даних, які спровокували необхідність посилення безпеки на американських військових базах. Однак відомо, що про потенційний ріст рівня терористичної загрози заговорили напередодні проведення Олімпійських ігор у Парижі, що заплановані 26 липня по 11 серпня.