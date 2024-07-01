У неділю, 30 червня, в озері в селі Підберізці на Львівщині тонув 24-річний чоловік, його з води витягнули очевидці. Однак згодом він помер у лікарні. Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

«О 16:58 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Підберізці Львівського району на озері тоне чоловік, 2000 року народження», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Потерпілого витягнули з води люди, які відпочивали на озері, ще до прибуття рятувальників. Попри всі зусилля медиків чоловік помер у лікарні.

Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки на воді та необхідність постійного нагляду за дітьми під час відпочинку. Як повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, з початку цього року у водоймах області вже потонули 18 людей.