Вітчиму дівчат загрожує до 15 років позбавлення волі

На Київщині правоохоронці затримали подружжя, яке створювало та поширювало дитячу порнографію за участі своїх доньок. Мати дівчат розміщувала відео в інтернеті, а вітчим зґвалтував дитину, записуючи це на відео, повідомили у понеділок, 20 листопада, у прес-службі поліції Київщини.

За даними слідства, подружжя зчиняло сексуальні дії щодо своїх 10-річної та 12-річної доньок. Мати дівчат виготовила відеофайл з порнографією та поширила його в інтернеті.

«Поліцейські встановили, що жінка виготовила відеофайл порнографічного характеру за участі двох своїх доньок, 2011 та 2013 років народження, та розмістила його у мережі Інтернет. А її чоловік вчинив дії сексуального характеру щодо однієї з падчерок. Свої дії фільмував за допомогою відеозапису», – повідомили у прес-службі поліції.

За цим фактом жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 301-1 ККУ (примус неповнолітньої особи до створення дитячої порнографії), за що їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Вітчим постраждалих дітей отримав підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла віку в 14 років). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі дівчата перебувають під опікою свого біологічного батька. Триває слідство.