В Чернівцях лікаря-уролога Чернівецької обласної клінічної лікарні засудили за звантаження з інтернету та зберігання на своєму комп’ютері дитячої порнографії. Кіберполіцейські встановили, що чоловік щонайменше тричі звантажував подібний контент і використовував для особистих потреб. За щире каяття та пожертву благодійної допомоги суд призначив йому штраф.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на весні 2022 року обвинувачений під час того, як перебував вдома, звантажив з інтернету на свій домашній комп’ютер відео та фото дитячої порнографії.

«Обвинувачений завантажив за допомогою додатку Torrent фото та відео, яка згідно з висновком судової мистецтвознавчої експертизи, належить до дитячої порнографії та умисно зберігав її без мети збуту чи розповсюдження», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 18 жовтня.

Правоохоронці також встановили, що чоловік знову завантажував і зберігав дитячу порнографію також на весні 2023 року на свій ноутбук. Пристрої правоохоронці під обшуку вилучили.

16 жовтня 2023 року прокурор Чернівецької обласної прокуратури та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. В суді чоловік розкаявся і просив суворо його не карати, адже в нього на утриманні є малолітня дитина.

Суд вивчив всі обставини і враховував, що обвинувачений повністю визнав свою вину, позитивно характеризується за місцем роботи, має на утриманні малолітню дитину. Окрім того, чоловік добровільно перерахував на потреби ЗСУ 60 тис. грн, а тому суд вважає, що ці обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Суддя визнав винним лікаря-уролога у вчиненні кримінального правопорушення і призначив йому штраф в сумі 51 тис. гривень. Окрім того, чоловіку заборонили займатись діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей строком три роки.

Також з буковинця стягнули на користь держави судові витрати за проведення експертиз в сумі 50 467 гривень. На вирок може бути подана апеляційна скарга.