Буковинця затримали в його помешканні

На Буковині поліцейські затримали чоловіка, який завербував неповнолітню дівчину для виготовлення відео- та фотопорнографії. Потім буковинець продавав контент через Telegram-канали за гроші. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Незаконну діяльність 24-річний чоловік розгорнув в місті Кіцмань. Буковинець познайомився з 16-річною дівчиною і запропонував займатися разом незаконним бізнесом. Чоловік за допомогою неповнолітньої виготовляв порнографію та продавав в інтернеті. Також залучав її до проституції.

Чоловік сам знімав, виготовляв та продава порнопродукцію

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до виготовлення порнографії та експлуатації неповнолітньої у наданні послуг сексуального характеру за кошти причетний раніше судимий 24-річний житель Чернівецького району. Чоловік раніше відбував вже термін у в’язниці за зґвалтування», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 17 жовтня.

Працівники міграційного відділу спільно з спецпризначенцями з КОРД затримали чоловіка в його помешканні в Кіцмані. Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми) та ч. 2 і 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). За вчинені злочини йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд зловмиснику обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.