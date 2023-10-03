Івано-Франківський суд оштрафував жителя обласного центру на 68 тисяч гривень та заборонив йому публікувати дописи в інтернеті через завантаження та зберігання дитячої порнографії. В судовому засіданні чоловік визнав свою вину і просив його суворо не карати.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що приватний підприємець, який має на утриманні малолітню дитину, у травні-липні 2023 року регулярно завантажував з інтернету дитячу порнографію. Чоловік зберігав на своєму телефоні фото та відео.

«Обвинувачений в період з 23 травня 2023 по 2 липня 2023 року одержав доступ до дитячої порнографії з метою подальшого її зберігання, без мети збуту чи розповсюдження. Чоловік, порушуючи суспільну мораль, завантажив на свій телефон фото та відео, які належать до дитячої порнографії та умисно зберігав вказані файли для особистого перегляду», – йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 29 вересня.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він просив його суворо не карати. Івано-Франківський міський суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301-1 КК України. Його оштрафували на 68 тисяч гривень. Крім того, суд заборонив засудженому публікувати дописи в інтернеті та займатись виготовленням відеопродукції.

Окрім того, чоловіка зобов’язали заплатити на користь держави 1195 гривень за проведення судових експертиз. На вирок суду може бути подана апеляція.