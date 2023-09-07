Верховний суд України залишив в силі вирок, який винесли двом буковинцям за систематичне розбещення та статеві зносини з неповнолітніми. Суддя засудив 78-річного чернівчанина до 15 років в'язниці, а його знайомого 69-річного екс-викладача чернівецького коледжу до 12 років позбавлення волі.

Прокурори Чернівецької області відстояли у Верховному Суді покарання двом пенсіонерам з Чернівців, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей. У суді доведено, що 78-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографічну продукцію, у тому числі за їх участі, створив у своєму помешканні місце розпусти та пропонував за гроші своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат.

Під час слідства, правоохоронці встановили, що чоловік причетний до розбещування трьох 15-річних дівчат. Неповнолітні постійно бували в його будинку зі своїми матеріями, тому добре знали його. За даними правоохоронців, 78-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, знімав порнографію, у тому числі за їх участі, створив у своїй квартирі місце розпусти та пропонував своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат. Одним із постійних його клієнтів був керівник відділення «Музичне мистецтво» Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Юрій Бозуленко.

Як повідомляв ZAXID.NET, двох педофілів затримали у березні 2021 року. Під час обшуків правоохоронці виявили у педофіла 54 Гб порнографічних фотографій і відео, у тому числі дитячої порнографії. Суд присяжних Шевченківського районного суду Чернівців 10 січня 2023 року визнав їх винними у скоєних злочинах.

Захисники чернівчан подали апеляцію, але програли її, а після того звернулися до Верховного суду України, аби полегшити покарання. Верховний суд вироки залишив без змін.

«Чоловіка визнано винним у 57 епізодах кримінальних правопорушень, передбачених за 20 статтями Кримінального кодексу України. Підтверджено вину і 69-річного ексзавідувача відділення одного з чернівецьких коледжів, який був постійним відвідувачем місця розпусти. Йому інкриміновано 29 епізодів, передбачених 9 статтями Кримінального кодексу», – повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 7 вересня. Наразі засуджені відбувають покарання. Свою вину визнали частково.