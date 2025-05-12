Потужність виробництва становила понад 50 тис. пачок сигарет на день

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією викрили нелегальний тютюновий цех, облаштований на території колишньої свиноферми у Київській області. Про це повідомила пресслужба БЕБ в понеділок, 12 травня.

У приміщенні ферми зловмисники встановили спеціальне обладнання – лінії для виробництва сигарет та упаковання їх в пачки, блоки й плівку. За день на підприємстві могли виготовляти понад 50 тис. пачок сигарет.

Сигарети без акцизних марок під виглядом відомих брендів продавали на Київщині, а також відправляли покупцям поштою.

У межах п’яти невідкладних обшуків у Києві та області детективи вилучили: обладнання, сировину, фільтри, 14 ящиків з тютюном та понад 100 тис. пачок сигарет.

Фото Бюро економічної безпеки

Триває досудове розслідування за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, підакцизних товарів). Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

За даними джерел «Економічної правди», контролювали підпільне виробництво сигарет родичі депутата від колишньої ОПЗЖ, а нині від «Платформи за життя та мир» Суто Мамояна. Наразі немає підтверджень безпосередньої причетності Мамояна до роботи цього цеху.