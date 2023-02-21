СБУ розповіла, як саме староста селища Озера біля Гостомеля допомагав росіянам

Служба безпеки України затримала старосту селища Озера Гостомельської громади на Київщині. Чоловік повідомляв російським загарбникам маршрути доріг для наступу на столицю під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомила СБУ, 24 лютого минулого року підозрюваний повідомив російським окупантам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку Києва через Гостомель та Мощун. Чоловік супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва українських селища і намагались прорватися до Києва. Також під час захоплення частини регіону він отримав автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак російських військ.

«У такому "вигляді" особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і "зливав" до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів. Крім того, він організовував "розквартирування" росіян в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт»,– йдеться у повідомленні, СБУ, опублікованому 21 лютого.

Правоохоронці поінформували, що після звільнення регіону староста селища залишився вдома, сподіваючись уникнути правосуддя. Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

Фото СБУ

Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Старості селища загрожує 15 років в’язниці або довічне ув’язнення. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою без права на внесення застави.