На київському пивзаводі Carlsberg стався вибух
У Голосіївському районі Києва в неділю, 20 вересня на пивзаводі стався вибух, внаслідок якого постраждало двоє працівників.
Про вибух на підприємстві на вулиці Пирогівський шлях правоохоронців повідомили близько 16:00. На місце прибули патрульні і слідчо-оперативні групи.
«За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога», – повідомила поліція Києва.
Правоохоронці на місці події встановлюють усі обставини та причини вибуху. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація події.
Як повідомило «Суспільне» з посиланням на рятувальників, вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine, який розташований за адресою Пирогівський шлях, 137.
«Вибух стався в одноповерховій будівлі, там де знаходяться їхні очисні споруди. Що саме спричинило вибух, встановлять правоохоронці. Рятувальники нічого не робили, тому що вибух стався без подальшого горіння», – сказали у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Там зазначили, що двом працівникам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
Зазначимо, що до складу Carlsberg Ukraine, крім пивзаводу в Києві, входять також заводи в Запоріжжі і Львові.