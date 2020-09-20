Від вибуху на пивзаводі Carlsberg у Києві постраждали двоє працівників

У Голосіївському районі Києва в неділю, 20 вересня на пивзаводі стався вибух, внаслідок якого постраждало двоє працівників.

Про вибух на підприємстві на вулиці Пирогівський шлях правоохоронців повідомили близько 16:00. На місце прибули патрульні і слідчо-оперативні групи.

«За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога», – повідомила поліція Києва.

Правоохоронці на місці події встановлюють усі обставини та причини вибуху. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомило «Суспільне» з посиланням на рятувальників, вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine, який розташований за адресою Пирогівський шлях, 137.

«Вибух стався в одноповерховій будівлі, там де знаходяться їхні очисні споруди. Що саме спричинило вибух, встановлять правоохоронці. Рятувальники нічого не робили, тому що вибух стався без подальшого горіння», – сказали у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що двом працівникам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Зазначимо, що до складу Carlsberg Ukraine, крім пивзаводу в Києві, входять також заводи в Запоріжжі і Львові.