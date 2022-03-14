На Київстар ТБ стали доступними відеоматеріали Всеукраїнської школи онлайн

На платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ стали доступними відеоматеріали Всеукраїнської школи онлайн, які знаходяться у новому розділі «Освіта». Кожен охочий користувач має безкоштовний доступ до лекцій в межах розкладу та може таким чином навчатися дистанційно. Бібліотека розділу постійно оновлюється новим корисним контентом для найменших користувачів: мовними курсами, уроками з IT та багато іншого.

Крім цього, з понеділка, 14 березня, на українському телебаченні стартує освітній проект «Навчання без меж», реалізований за ініціативи Міністерства освіти та науки, Міністерства культури та інформаційної політики, телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» і регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформ онлайн-телебачення, серед яких Київстар ТБ.

Так, з понеділка по п'ятницю (14-18 березня) щоденно з 10:00 стартуватиме серія уроків для учнів 5-11 класів з дисциплін «Українська мова», «Математика» та «Історія України». Телеканали вибірково транслюватимуть контент для різних класів:

Телеканал «Піксель» – уроки для 5 класу (10:00) та 6 класу (11:00)

уроки для 5 класу (10:00) та 6 класу (11:00) Телеканал ПЛЮСПЛЮС – уроки для 7 класу (10:00), 8 класу (11:00), 11 класу (12:00)

уроки для 7 класу (10:00), 8 класу (11:00), 11 класу (12:00) Регіональні канали Суспільного – уроки для 9 класу (10:00) та 10 класу (11:00).

На Київстар ТБ можна буде переглядати уроки як у режимі онлайн, обравши відповідний канал, так і в записі – абсолютно безкоштовно. Також контент доступний усім, хто знаходиться за кордоном, потрібно лише безкоштовно авторизуватися на платформі.

«Ми піклуємося про те, щоб у діток була можливість навчатися у ці непрості часи та щоб після нашої перемоги у війні адаптація та повернення до навчального процесу відбувалась якнайлегше. Тому ми відкрили доступ до всього освітнього контенту на платформі, працюємо над постійним оновленням і робимо все, аби навчання в нашій країні дійсно здійснювалося без меж», – коментують у Київстар ТБ.

Нагадаємо, з початку війни Київстар ТБ надав безкоштовний доступ до новинних телеканалів та усього дитячого контенту авторизованим користувачам. Також весь російський контент було вилучено з платформи.