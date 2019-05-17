На конкурсі Євробачення-2019 визначили всіх фіналістів

Фінал конкурсу запланований на 18 травня

У Тель-Авіві відбувся другий півфінал Євробачення, на якому визначили ще одну десятку фіналістів пісенного конкурсу. Перші десять країн-учасниць фіналу стали відомі 14 травня, пише «ВВС Україна».

За результатами другого півфіналу до фіналу Євробачення проходять учасники з наступних країн:

Північна Македонія: Тамара Тодевска – Proud

Нідерланди: Дункан Лоуренс –Arcade

Албанія: Йоніда Малічі – Ktheju tokë

Швеція: Джон Лундвік – Too Late for Love

Росія: Сергій Лазарєв – Scream

Азербайджан: Чінгіз – Truth

Данія: Leonora – Love Is Forever

Норвегія: KEiiNO – Spirit in the Sky

Швейцарія: Лука Хенні – She Got Me

Мальта: Мікела Паче – Chameleon

Із першого півфіналу за перемогу боротимуться представники таких країн: Греція, Білорусь, Сербія, Кіпр, Естонія, Чехія, Австралія, Ісландія, Сан-Марино та Словенія.

Загалом у фіналі Євробачення-2019 візьмуть участь 26 конкурсантів. По 10 учасників з першого та другого півфіналів, представники країн-засновників конкурсу – Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Франції, а також країни-організатора Ізраїлю. Фінал запланований на 18 травня.

Нагадаємо, Україну на «Євробаченні-2019» могла представляти співачка Maruv, але через скандал, який стався після національного відбору, вона відмовилася їхати на конкурс.