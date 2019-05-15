Визначено першу десятку фіналістів «Євробачення-2019»
У першому півфіналі взяли участь конкурсанти з 17 країн
У вівторок, 14 травня в Центрі торгових ярмарок та виставок у Тель-Авіві (Ізраїль) відбувся перший півфінал 64-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». Із-поміж 17 представників країн 10 потрапили у фінал конкурсу в результаті голосування глядачів і журі (50 % на 50 %).
Журі країн-учасниць конкурсу голосує за день до півфіналу на головній репетиції. Ведучі оголосили 10 фіналістів у довільному порядку, підсумувавши відразу бали журі та глядачів, пише «Детектор медіа».
Україна не мала права голосу, але конкурс тут все одно транслювали. В Україні «Євробачення» транслювали наживо на телеканалах «UA: Перший» та «UA: Культура» (коментатор Тімур Мірошниченко), цифрових платформах Суспільного, «Українському радіо», радіо «Промінь» (вела трансляцію Олена Зелінченко) та на комерційному каналі СТБ (коментував Сергій Притула).
У фіналі за перемогу на «Євробаченні-2019» поборються:
Греція: Katerine Duska – Better Love
Білорусь: Zena – Like it
Сербія: Nevena Božović – Kruna
Кіпр: Tamta – Replay
Естонія: Victor Crone – Storm
Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend
Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity
Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra
Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi
Сім країн не пройшли у фінал: Чорногорія: D mol – Heaven, Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away, Польща: Tulia – Fire of Love, Угорщина: Joci Pápai – Az én apám, Бельгія: Eliot – Wake up, Грузія: Oto Nemsadze – Sul tsin iare і Португалія: Conan Osiris – Telemoveis.
Також у першому півфіналі виступили виконавці від Іспанії і Франції – учасники країн «великої п’ятірки», які автоматично проходять до фіналу.
Другий півфінал відбудеться у четвер, 16 травня. У ньому візьмуть участь 18 конкурсантів. Також у цьому півфіналі виступлять решта представників країн «великої п’ятірки» – Німеччини, Італії та Великої Британії. Вони автоматично проходять у фінал, який відбудеться у суботу, 18 травня.
Нагадаємо, Україну на «Євробаченні-2019» могла представляти співачка Maruv, але через скандал, який стався після національного відбору, вона відмовилася їхати на конкурс. У подальшому про відмову заявили інші учасники нацвідбору, яким НСТУ пропонувала і ті, яким не пропонувала поїхати замість Maruv.