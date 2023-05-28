Бойовики терористичної організації «Талібан», яка перебуває при владі в Афганістані, напали на прикордонний пост Ірану на тлі суперечки про постачання води. Про це повідомило державне інформагентство Ірану IRNA.

В ніч на 28 травня на кордоні Афганістану та Ірану розпочалися бої. Наразі бойовики «Талібану» підтягуються до іранської території. Перше зіткнення сталося після того, як президент Ірану Ібрагім Райсі раніше місяця попередив «Талібан» не порушувати права Ірану на воду у річці Гільменд [йдеться про договір 1973 року, зідно з яким вода з річки Гільменд постачається у посушливі східні райони Ірану]. Таліби відкинули звинувачення у перекритті водопостачання.

Натомість МЗС Ірану заявило, що не визнає талібів, як офіційну владу Афганістану. Один із колишніх ватажків талібів Абдулхамід Хорасані у відповідь пригрозив завоювати Іран, якщо старійшини дозволять оголосити джихад.

«Ми будемо боротися з корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж під час війни проти Америки», – заявив Абдулхамід Хорасані. При цьому варто наголосити, що наразі про «оголошення війни» не йдеться. У міністерстві національної оборони Афганістану лише звинуватили іранські сили у відкриті вогню.

«Ісламський Емірат вважає діалог розумним способом розв’язання будь-якої проблеми, пошук приводів для війни не в інтересах жодної сторони», – додали у міноборони Афганістану.

Наразі іранці заявили про загибель двох своїх прикордонників і одного нападника, проте сутички досі тривають.