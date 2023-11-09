Кілька банерів з'явилося на лінії кордону України та Білорусі

На українсько-білоруському кордоні поблизу автодоріг з’явилися банери, спрямовані проти співпраці білорусів із Росією. Кілька банерів встановили українські активісти.

Банери із закликами до білоруських військовослужбовців не співпрацювати з окупантами, з’явилися на початку листопада 2023 року. Про це свідчать світлини, які є в розпорядженні ZAXID.NET.

На банерах активісти розмістили надписи «С рашистами вместе будешь грузом 200» та зображеннями смерті, яка чекає на те, як білоруські службовці підпишуть контракт з РФ.

Зазначимо, плакати та банери на кордоні з Білоруссю вже не вперше з’являються з українського боку. Зазвичай банери приурочені до важливих дат – зокрема, 1 жовтня 2023 року прикордонники на лінії кордону з Білоруссю встановили серію банерів до Дня захисників та захисниць України.

Раніше, 9 травня 2023 року, на українсько-білоруському кордоні з’явилися українські плакати, які закликають білорусів боротися проти РФ та кремлівської ідеології. Тоді білоруські прикордонники відреагували на банери та вивісили плакат «Білорусь пам’ятає» російською мовою.