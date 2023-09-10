Внаслідок нападу ніхто не постраждав

На польських прикордонників здійснила напад група невідомих осіб, одягнутих як співробітники білоруських прикордонних служб. Семеро людей почали кидати у польських правоохоронців каміння з боку білоруського кордону, повідомили у неділю, 10 вересня, у прес-службі прикордонної служби Польщі.

Напад стався приблизно о 21:00 з боку білоруського кордону. За свідченнями польських службовців, на них напала група з сімох осіб, які були одягнені в форму білоруських прикордонників.

«Особи у формі Білорусі із замаскованими обличчями закидали патрульних камінням з боку білоруського кордону. У невідомих були рогатки та ліхтарики, якими вони засліплювали польських патрульних», – повідомили у прес-службі ДПС Польщі.

На місце події направили спецмашину. За даними прикордонної служби, ніхто не постраждав. Білоруські прикордонники ніяк не прокоментували напад на польських патрульних.

Раніше польська розвідка повідомляла, що спецслужби Білорусі не лише продовжують доставляти мігрантів до кордону Польщі, а й забезпечують їх технікою для подолання огорож. На прикордонників регулярно нападають агресивні іноземці. Представник розвідки Польщі наголосив, що гібридна операція з нарощування штучного міграційного тиску на Польщу триває, і що це частина російського плану щодо дестабілізації Європи та особливо східного флангу НАТО.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні почалася влітку 2021 року, коли режим Алєксандра Лукашенка почав доставляти нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. У січні 2023 року що Польща завершила будівництво загородження вздовж усього кордону з Білоруссю.