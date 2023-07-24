Польща формує спеціальний саперний підрозділ, щоб протидіяти загрозі з боку ПВК «Вагнер», військові найманці якої перебувають на території Білорусі. Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter.

Новий військово-інженерний батальйон буде дислокований недалеко від Сувальського коридору у відповідь на заяву білоруського політика Аляксандра Лукашенка про те, що російські найманці можуть перебратися на територію Варшави.

«Саперний батальйон незабаром буде створено в Августові», місті, розташованому недалеко від кордону Польщі, Білорусі, Литви та російського ексклава Калінінграда. Ми дбаємо про безпеку східного флангу!», – зазначив глава міноборони Польщі.

За словами міністра, це ще одна військова частина, побудована з нуля, але далеко не остання

Нагадаємо, що напередодні у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Владіміра Путіна і Аляксандра Лукашенка. На ній самопроголошений білоруський президент коментуючи перебування на території Білорусі російських найманців з ПВК «Вагнер» заявив, що вони «хочуть на Захід…, сходити на екскурсію до Варшави, до Жешува». Тим самим Лукашенко натякнув на пряму загрозу для Польщі.

У польському місті Жешув розташований аеродром, на який постачається військова техніка та озброєння, що постачаються Україні країнами Заходу. Згодом вони вирушають до України наземним шляхом. За словами Лукашенка, за домовленістю з Путіним він «тримає» найманців ПВК «Вагнер» у центрі Білорусі, а не передислокує їх до західних кордонів, «бо у них настрої погані». Путін, при словах Лукашенка про «екскурсію» до Варшави та Жешува, єхидно посміхався.