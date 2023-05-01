Захисна стіна, що складається з металевої сітки, має захистити територію Польщі від проникнення нелегальних мігрантів з території Білорусі

Польща завершує будівництво захисного мура протяжністю у 206 км на кордоні з Білоруссю. Залишилося добудувати 150 м, повідомляє польське агентство РАР з посиланням польську прикордонну охорону.

«На кордоні з Білоруссю введено в дію вже 206 км бар'єра, оснащеного відеокамерами та датчиками руху, залишилося добудувати лише 150 м», – розповіли у відомстві.

Як повідомляється, звести останні 150 метрів паруана можна буде тільки влітку, коли річка Нарев, води якої залили цю територію, повернуться у своє звичайне річище.

Захисна стіна, що складається з металевої сітки, має захистити територію Польщі від проникнення нелегальних мігрантів з території Білорусі. До введення в систему камер співробітники прикордонної охорони в нічний час не могли назвати точну кількість порушників у групах, які намагалися потрапити до Польщі. Тепер завдяки системі моніторингу чисельність людей у групі можна точно визначити.

Зазначимо, що стіну на кордоні з Білоруссю вирішили побудувати восени 2021 року. Таким чином країна бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі. Тоді на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагалися потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Унаслідок цього Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан, а Польща анонсувала будівництво фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю.