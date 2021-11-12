Нелегали з Білорусі знову прорвалися на територію Польщі
До табору на кордоні Білорусі продовжують прибувати нові біженці
Група мігрантів прорвалася через загородження, встановлені на польському кордоні в районі КПП у Кузниці. Вони були затримані польською армією, прикордонною службою та поліцією, йдеться у повідомленні Міноборони Польщі.
На оприлюдненому відомством відео, мігранти з криками штурмують металеве загородження, за яким стояли польські силовики. Попередньо, прорватися змогли 150-200 людей. Польські силовики не робили активних дій у відповідь.
Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 12, 2021
Натомість білоруські ЗМІ повідомляють, що до стихійного табору біженців біля кордону з Польщею продовжують приходити нові люди.
Зазначимо, раніше в польському МЗС заявили, що Польща не вважає мігрантів, які перебувають на польсько-білоруському кордоні, біженцями, адже вони змогли отримати візи на перебування у Білорусі.
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