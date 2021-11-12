Польські силовики не робили жодних активних дій у відповідь

Група мігрантів прорвалася через загородження, встановлені на польському кордоні в районі КПП у Кузниці. Вони були затримані польською армією, прикордонною службою та поліцією, йдеться у повідомленні Міноборони Польщі.

На оприлюдненому відомством відео, мігранти з криками штурмують металеве загородження, за яким стояли польські силовики. Попередньо, прорватися змогли 150-200 людей. Польські силовики не робили активних дій у відповідь.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

Натомість білоруські ЗМІ повідомляють, що до стихійного табору біженців біля кордону з Польщею продовжують приходити нові люди.

Зазначимо, раніше в польському МЗС заявили, що Польща не вважає мігрантів, які перебувають на польсько-білоруському кордоні, біженцями, адже вони змогли отримати візи на перебування у Білорусі.