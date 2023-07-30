Спецслужби Білорусі не лише продовжують доставляти мігрантів до кордону Польщі, а й забезпечують їх технікою для подолання огорож. Про це написав у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою. «Напади на польських прикордонників... групами агресивно налаштованих іноземців відбуваються щодня», – зазначив він.

Жарин написав, що спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до прикордонної зони, а й забезпечують їх технікою для незаконного подолання прикордонних загороджень (зокрема драбинами та болторізами) та для нападів на польських прикордонників (каміння, цегла, бруківка)". Представник розвідки Польщі наголосив, що гібридна операція з нарощування штучного міграційного тиску на Польщу триває, і що це частина російського плану щодо дестабілізації Європи та особливо східного флангу НАТО.

Нагадаємо, міграційна криза на кордонах Білорусі з державами ЄС почалася влітку 2021 року, коли режим Алєксандра Лукашенка почав доставляти нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Восени 2021 року криза набула особливо гострого характеру, однак невдовзі нелегальні мігранти почали повертатися з-під кордону в Білорусь.

У січні 2023 року що Польща завершила будівництво загородження вздовж усього кордону з Білоруссю. Тепер країна очікує нових провокацій, оскільки в Білорусь заїхали російські найманці з ПВК «Вагнер», які вже почали рух у бік Сувальського коридору.