Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК «Вагнер» у бік Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі. Про це повідомляє RMF FM.

На прес-конференції в суботу, 29 липня, Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. За його словами, лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють Владімір Путін і Алєксандр Лукашенко, щоб «проштовхнути їх до Польщі».

«Зараз ситуація стає ще небезпечнішою. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі», – сказав Моравецький.

За словами прем’єр-міністра уряду Польщі, це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію. Вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав Моравецький.

Раніше портал «Спротив», який створили Сили спеціальних операцій України, повідомив, що до Гродно прибуло близько сотні найманців російської групи Вагнера. В повідомленні йшлося про те, що більшість прибулих найманців мають досвід контрабандної діяльності, в тому числі переправлення нелегальних мігрантів. Для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників і під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати нелегальних мігрантів у спробах перетнути кордон.

Сувальський коридор – це геополітичний термін, присутній у термінології НАТО. Він одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

Американські військові ще кілька років тому вказували на те, що цей регіон є однією з потенційно найгарячіших точок у Європі. За їхніми словами, саме з цього регіону може початися війна між Росією та НАТО.

Нагадаємо, станом на 22 липня, за інформацією Державної прикордонної служби України, в Білорусі перебували приблизно 5 тис. «вагнерівців». Однак з того часу і дотепер на територію Білорусі заїхали ще кілька колон з найманцями, тож точніша їхня кількість невідома. Найманцями ПВК «Вагнер» у Білорусі керує уродженець Чернівців.

«Вагнерівців» перебазували в Білорусь після так званого заколоту, який у Росії організував ватажок цієї ПВК Євґєній Пріґожин.