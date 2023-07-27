Фото Сергія Чубка з його документів, та під час його призначення ватажком «вагнерівців» у Білорусі

Сили «ПВК Вагнер» у Білорусі зараз очолює уродженець України Сергій Чубко, який раніше воював у Чечні та Сирії. Про це повідомив моніторинговий проект All Eyes on Wagner.

19 липня Євгеній Прігожин, виступаючи перед найманцями в таборі під Осіповичами, заявив, що «старшим по напрямку Білорусі» буде людина на ім’я Сергій, яка має позивний «Піонер». All Eyes on Wagner стверджує, що йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубко.

Журналісти білоруського видання «Наша Ніва» з'ясували, що Чубко народився у родині військового у Чернівцях. Його батько воював у Афганістані. Після розпаду СРСР родина Чубко переїхала до Росії, у місто Новоросійськ. У 1994 році Сергій Чубко пішов служити за контрактом в російську армію, воював у Чечні.

У 2002 році він розірвав контракт і перейшов у приватне охоронне підприємство. У 2003 році Сергій Чубко, який не мав вищої освіти, несподівано очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. В 2005 році він перейшов на посаду заступника голови адміністрації сільського округу.

У 2010 році Чубко працював охоронцем у кількох компаніях, а також був співробітником приватної охоронної фірми. У 2011 році його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він нібито таємно має українське громадянство.

Невідомо, чи воював Чубко в Україні в 2014 році, але в грудні 2014 року він став одним із засновників організації «Козаки» в Новоросійську. Російські «козаки» добровольцями масово пішли воювати на боці Росії після проголошення так званої незалежності маріонеткових «ДНР» і «ЛНР». Він приєднався до «ПВК Вагнер» у січні 2017 року.

Після цього поїхав до Сирії. Після року служби його призначили керувати військовою операцією «Вагнера» у Східній Гуті. У 2019 році Чубка перевели до Лівії, де відкривався черговий штаб «Вагнера», і він став керівником ПВК у цьому регіоні. Після цього Чубко брав участь вже у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тис. російських найманців «ПВК Вагнер». Минулого тижня ГУР повідомляло, що «вагнерівці» наразі не несуть загрози для України.