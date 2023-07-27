ПВК «Вагнер» шукає у Білорусі людей, готових воювати проти Польщі та Литви. Про це 27 липня повідомив Центр національного спротиву.

У Білорусі російські найманці наразі тренують місцевих військових. За інформацією ЦНС, під час навчань, які проходять серед військовослужбовців збройних сил Білорусі, відбувається набір до лав ПВК «Вагнер».

Як стало відомо Центру національного спротиву з джерел від підпілля серед військовослужбовців ЗС РБ, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів ПВК «Вагнер», одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

24 червня ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою, Прsгожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі передислокуються у Білорусь. Нещодавно Прігожин виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою місцевої армії.20 липня міністерство оборони Білорусі повідомило, що проведе спільні з ПВК «Вагнер» навчання на полігоні поблизу кордону з Польщею.