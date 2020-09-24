Машина 1,5 року перебувала в розшуку Інтерполу

У пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне на Львівщині виявили викрадений в Україні автомобіль Skoda Superb 2016 року випуску. Його намагалися вивезти за кордон на автовозі польської реєстрації.

«Під час перевірки машин, якими був завантажений спеціальний напівпричіп, стосовно одного з автомобілів відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. У системі зазначалося, що легковик Skoda Superb є викраденим на території України», — повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як уточнили ZAXID.NET у Західному управлінні Держприкордонслужби, на автовозі до Польщі перевозили понад 10 вживаних автомобілів. Система безпеки спрацювала щодо одного з них.

Представники Укрбюро Інтерполу в Києві підтвердили, що цей автомобіль є у розшуку з лютого 2019 року. Машину вилучили поліцейські Жовківського відділення.