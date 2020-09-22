Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність за викрадення авто. Згідно із змінами, викрадачів автомобілів більше не штрафуватимуть, а позбавлятимуть волі. Про це 22 вересня повідомила прес-служба Офісу президента.

За незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Якщо автомобіль викрали за допомогою «електронних пристроїв для втручання у роботу технічних засобів охорони» або якщо його вартість становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105,100 до 262,750 грн), то злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. При цьому за крадіжку авто, вчинену організованою групою або поєднану з насильством, винуватцям загрожуватиме позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, депутати змінили у Кримінальному і Кримінально-процесуальному кодексах формулювання «завдали значних матеріальних збитків» на «вчинені в значних розмірах» і «вчинені у великих розмірах». Таким чином, кваліфікаційною ознакою буде не завдана автомобілю шкода, а його вартість, і викрадення дорожчих авто передбачатиме жорсткіші покарання.

Ухвалений закон передбачає посилення кримінальної відповідальності за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, а також за продаж такого транспортного засобу до 1-1,2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на такий самий строк. Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років із конфіскацією майна.

Наразі знищення, підробка чи заміна номерів агрегатів транспортного засобу або заміна ідентифікаційного номера карається штрафом від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Законопроект набирає чинності наступного дня після його публікації.

Нагадаємо, що Верховна рада ухвалила цей законопроект 3 вересня. Відповідний документ тоді підтримали 309 депутатів