Тимчасовий перехід на кордоні відкриють в рамках відзначення Європейських днів добросусідства

На Львівщині на два дні, 16-17 серпня, відкриють додатковий тимчасовий прикордонний перехід з Європейським Союзом Корчмин – Стаївка.

Як розповіли у Львівській облраді, відкриття тимчасового прикордонного переходу Корчмин – Стаївка на кордоні з Польщею відбудеться в рамках проведення Європейських днів добросусідства.

У п'ятницю та суботу, 16-17 серпня, тимчасовий пункт перетину кордону у Белзькій громаді працюватиме з 9 до 20:00.

Відвідати Європейські дні добросусідства 2024 запрошує Белзька міська рада, Гміна Ульхувек, парафія Різдва пресвятої Богородиці (Люблін).