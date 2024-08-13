На кордоні з Польщею на два дні відкриють додатковий перехід
Тимчасовий перехід на кордоні відкриють в рамках відзначення Європейських днів добросусідства
На Львівщині на два дні, 16-17 серпня, відкриють додатковий тимчасовий прикордонний перехід з Європейським Союзом Корчмин – Стаївка.
Як розповіли у Львівській облраді, відкриття тимчасового прикордонного переходу Корчмин – Стаївка на кордоні з Польщею відбудеться в рамках проведення Європейських днів добросусідства.
У п'ятницю та суботу, 16-17 серпня, тимчасовий пункт перетину кордону у Белзькій громаді працюватиме з 9 до 20:00.
Відвідати Європейські дні добросусідства 2024 запрошує Белзька міська рада, Гміна Ульхувек, парафія Різдва пресвятої Богородиці (Люблін).
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