На кордоні з Польщею у росіянина вилучили револьвер з набоями

Револьвер та набої чоловік перевозив без дозволу

Прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею виявили зброю у машині росіянина, яку він намагався перевезти без належних документів.

Знахідку виявили 13 червня у пункті пропуску «Грушів» під час огляду автомобіля Smart німецької реєстрації, який виїжджав з України. У громадянина Російської Федерації виявили револьвер калібру 4,5 мм та майже 200 набоїв до нього.

У пошуках зброї прикордонникам допоміг службовий собака Сабо.

Зброю вилучили та передали на експертизу.

Загалом, за інформацією прикордонників, протягом 2018 року виявили 40 одиниць зброї.