У Раві-Руській вилучили рекордну партію контрабандного бурштину

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 14:573030

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У Раві-Руській вилучили рекордну партію контрабандного бурштину
фото прикордонників
Жінка приховала 45 кг бурштину у порожнинах машини

12 червня у пункті пропуску з ЄС «Рава-Руська» затримали контрабанду бурштину. 41-річна мешканка Рівненської області намагалася перевезти 45 кілограмів сонячного каміння, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники і митники вирішили перевірити автомобіль Volkswagen української реєстрації. У ньому було 1,7 кг обробленого каміння і 43,3 кг не обробленого. Контрабанду жінка приховала у конструктивних особливостях свого автомобіля ‒ паливному баку, під обшивкою салону авто та у багажнику.

Контрабанду вилучили. Вартість каміння буде встановлена після експертизи.

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