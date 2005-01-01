У Раві-Руській через контрабандні сигарети у громадянки Польщі вилучили автомобіль

Полька сховала у машині 168 пачок сигарет

Учора, 11 червня, у пункті про пуску «Рава-Руська – Гребенне» на контрабанді затримали 41-річну громадянку Польщі.

У спеціальному тайнику та конструктивних порожнинах автомобіля Audi B5 вона приховала 168 пачок сигарет.

Для перетину кордону жінка обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак митники перевірили її автівку детальніше.

«Громадянка вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ. Її дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України», ‒ пояснили у прес-службі ДФС Львівщини.

За цим фактом складено протокол. Товар та автомобіль у порушниці вилучили. Справу скерують до суду.