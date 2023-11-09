Серед контрабанди були одноразові електронні сигарети Elfbar, картриджі та рідини для заправки

На кордоні митники та детективи Бюро економічної безпеки вилучили велику партію контрабандних електронних сигарет. Їх намагалися без декларування ввезти в Україну з Польщі. Серед 17 тис. упаковок були одноразові електронні сигарети Elfbar, картриджі та рідини для заправки.

«Громадянин України намагався ввезти з Польщі в Україну без декларування та подальшої сплати відповідних митних платежів незаконно виготовлені електронні сигарети, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка. Загальна вартість товару становить 6,2 млн грн», – повідомили 9 листопада в Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Електронні сигарети намагалися ввезти в Україну в мікроавтобусі (фото БЕБ)

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).