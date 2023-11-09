На кордоні з Польщею вилучили 17 тис. пачок контрабандних електронних сигарет
Вартість незадекларованого товару оцінили у 6,2 млн грн
На кордоні митники та детективи Бюро економічної безпеки вилучили велику партію контрабандних електронних сигарет. Їх намагалися без декларування ввезти в Україну з Польщі. Серед 17 тис. упаковок були одноразові електронні сигарети Elfbar, картриджі та рідини для заправки.
«Громадянин України намагався ввезти з Польщі в Україну без декларування та подальшої сплати відповідних митних платежів незаконно виготовлені електронні сигарети, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка. Загальна вартість товару становить 6,2 млн грн», – повідомили 9 листопада в Бюро економічної безпеки у Львівській області.
Електронні сигарети намагалися ввезти в Україну в мікроавтобусі (фото БЕБ)
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).