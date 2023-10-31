Незадекларований товар вилучили

У понеділок увечері, 30 жовтня, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» львівські митники виявили майже 5 тис. контрабандних електронних сигарет «Elfbar» і «Vaal» на суму 2, 5 млн грн.

Як розповіли у Львівській митниці, близько 21:30 два мікроавтобуси Opel Movano та позашляховик Cherry Tiggo прибули із Польщі у пункт пропуску «Краківець».

Водії цих авто – мешканці Львівщини, віком 54, 34 і 32 роки, для проходження митного контролю обрали смугу «зелений коридор», чим засвідчили про відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

При цьому в мікроавтобусах працівники митниці виявили 2 250 і 816 сигарет, а в аутлендері, яким керувала жінка – 1 230 одиниць.

За цими фактами митники склали адмінпротоколи за недекларування товарів (ч.3 ст. 471 МКУ). Винуватцям загрожує штраф та конфіскація товарів. Незадекларовані сигарети «Elfbar» і «Vaal» вилучили до рішення суду.