У мікроавтобусі виявили понад дві тонни твердого сиру різних марок і 700 упаковок пастеризованих вершків марки Mlekovita

На кордоні з Польщею затримали 41-річну мешканку Львівщини, яка намагалась ввезти в України дві тонни сиру та 700 упаковок вершків. Вартість контрабанди становить близько 500 тис. грн.

Як повідомила Львівська митниця 16 жовтня, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» виявили контрабанду у мікроавтобусі Renault Master. За кермом перебувала 41-річна мешканка Львівщини. Для проходження митного контролю водійка обрала смугу «зелений коридор», тим самим засвідчила, що не переміщує товарів, які потребують обов’язкового декларування та оподаткування.

Однак, митники спільно з прикордонниками виявили понад дві тонни твердого сиру різних марок і 700 упаковок пастеризованих вершків марки Mlekovita. Вартість контрабанди становить близько 500 тис. грн.

Дії жінки мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.3 ст.471 (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України) МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.

Митники нагадують, що громадяни України можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу.