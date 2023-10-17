Водій віз нові товари під виглядом гуманітарки

У пункті пропуску «Угринів» на кордоні з Польщею митники затримали 36-річного мешканця Львівщини, який перевозив новий одяг та взуття на суму понад 1 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги. У результаті товар вилучили, порушнику також загрожує штраф.

Як розповіли у Львівській митниці, 36-річний мешканець Львівщини заїжджав в Україну через пункт пропуску «Угринів –Долгобичув» із Польщі вантажівкою Iveco. Під час заповнення декларації та усного опитування водій зазначив, що перевозить 2300 кг гуманітарної допомоги на адресу одного з українських благодійних фондів.

Оглядаючи транспортний засіб, митники спільно з прикордонниками також виявили 1570 кг нових товарів – одяг, сумки та взуття.

Для перевірки законності переміщення вантажу Львівська митниця звернулася до названого водієм благодійного фонду, який підтвердив, що дійсно очікує гуманітарний вантаж від однієї з польських фірм на суму 125 тис. злотих, що в еквіваленті перевищує мільйон гривень.

Незадекларований одяг та взуття вилучили (фото митниці)

Крім того, митники звернулися і до польських підприємців, дані яких були вказані у товаро-супровідних документах. У відповідь на офіційний запит польська сторона повідомила, що вона не дарувала українській благочинній фундації жодних товарів і умови дарування їм не відомі.

«Так з'ясувалося, що громадянин України подав декларацію про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, однак вказав неправдиві відомості відправника товарів, які насправді він переміщував в режимі імпорту», – йдеться в повідомленні митниці.

На порушника митних правил склали протокол за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч.1 ст.483 МКУ). Йому загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів та конфіскація цих товарів.